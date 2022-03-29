Нацбанк перерахував на потреби військових понад 13 млрд грн, на спецрахунку залишилось 91,5 млн грн

Мінсоцполітики вже перерахувало зі свого рахунку майже 21 млн грн на гуманітарні потреби постраждалим українцям.

Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 13,2 млрд грн. Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 91,5 млн грн.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

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Так, зокрема, на потреби Національної гвардії України вже перерахували всього 950 млн грн, на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн, на потреби Міністерства оборони України – всього 9 607,5 млн грн, на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

"Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 13,3 млрд грн в еквіваленті. Зокрема близько 3,9 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари)", — пишуть в Нацбанку.

Зазначається, що кошти надходили не лише від громадян та підприємств в Україні, а й від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу.

Крім того, станом на 29 березня залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить близько 328 млн грн. Зокрема близько половини коштів надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Міністерство соціальної політики вже перерахувало з нього майже 21 млн грн на гуманітарні потреби постраждалим від збройної агресії Росії.

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