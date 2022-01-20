Нацбанк підвищив облікову ставку до 10% на тлі погіршення прогнозу економічних показників

У 2022 році в НБУ прогнозують більшу інфляцію та повільніше зростання ВВП.

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 10% річних, констатувавши, що у 2022 році економічні показники не досягнуть того рівня, якого раніше сподівалися. Зокрема, цього року не вдасться досягнути зниження інфляції до 5%, а ВВП зросте лише до 3,4%.

Про це у четвер, 20 січня, повідомили на офіційному сайті Нацбанку України.

Таке рішення регулятор пояснив необхідністю посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

У повідомленні йдеться, що після проходження піку восени 2021 року інфляція знижувалася, але повільніше, ніж очікувалося, а фундаментальний інфляційний тиск навіть посилився.

“У 2022 році інфляція сповільниться, але повернеться до цілі 5% лише в 2023 році”, - зазначили у Нацбанку.

Згодом під час брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко повідомив про погіршення прогнозу інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%. Одним із головних проінфляційних чинників він назвав ріст цін на енергоносії.

Дорогі енергоносії та вплив інформаційного фону навколо геополітичного напруження позначиться також на темпах зростання внутрішнього валового продукту. Нацбанк переглянув прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік із 3,8% до 3,4%.

Облікова ставка, яку вкотре підвищив Нацбанк, визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від НБУ, і впливає на відсоток, під який видають кредити.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Національний банк України уже підвищував облікову ставку з 8,5% до 9% річних. Зростати облікова ставка почала від 5 березня 2021 року, коли її розмір було збільшено з 6,0% до 6,5% річних.

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