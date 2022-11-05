Нацбанк пом'якшив обмеження для волонтерів та благодійних фондів: купувати товари за кордоном стане простіше

Щоб було легше придбати товари за кордоном для підтримання обороноздатності України НБУ запровадив низку змін до валютних обмежень.

Від 5 листопада Національним банком України внесено зміни стосовно питань, які регулюють використання валютних коштів волонтерами та благодійними організаціями.

Придбання товарів за кордоном для підтримання обороноздатності України повинно спроститися.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

Відтепер волонтери мають змогу розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень.

Окрім того, фізичним особам дозволили купувати валюту та переказувати її за кордон (у межах щомісячного ліміту 400 тисяч грн в еквіваленті).

Перелік товарів оборонного призначення з метою підтримання обороноздатності України доповнено тепловізорами та низкою інших приладів.

До відповідного переліку також входять: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Внесено зміни також у використання іноземної валюти благодійними фондами.

Банки відтепер не враховуватимуть наявні залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів та не вимагатимуть продажу та/або використання наявної валюти під час задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для оплати імпортних контрактів.

“Це рішення ухвалювалося з огляду на те, що іноземна валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням. Відповідні зміни не матимуть значного впливу на міжнародні резерви та ухвалювалися, зважаючи на вагоме значення благодійних фондів, зокрема в умовах воєнного стану”, - йдеться у повідомленні Нацбанку.

У НБУ нагадали, що від 6 вересня 2022 року для здійснення розрахунків у іноземній валюті юридичні особи мають спочатку використовувати наявну в них іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України.

Нагадаємо, раніше Національний банк зняв обмеження на придбання валюти, проте залишив норму, яка зобовʼязує одразу класти придбану валюту на депозит.

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