Нацбанк не підвищив облікову ставку, попри зростання інфляції

Облікову ставку встановлено на рівні 7,5% річних.

Національний банк України прийняв рішення зупинити підвищення розміру облікової ставки, яке розпочалося в березні цього року. Як повідомив на брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко, з 18 червня 2021 року її буде встановлено на рівні 7,5% річних.

За його словами, подальше підвищення облікової ставки можливе у випадку погіршення очікувань та виникнення загрози для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

"Ознаки посилення фундаментального інфляційного тиску понад прогноз зараз не спостерігаються", - зазначив глава Нацбанку.

При цьому Кирило Шевченко нагадав, що у травні зростання споживчих цін сягнуло 9,5% у річному вимірі. Таке прискорення цінової динаміки він пояснив тенденціями на світових товарних ринках, пов’язаних, зокрема, з подорожчанням природного газу та соняшникової олії.

"Наступне рішення з облікової ставки ухвалюватиметься з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу, який буде опубліковано у липні 2021 року", - повідомив він.

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Зауважимо, що облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати довгострокове або короткострокове рефінансування. Таким чином її розмір визначає ціну кредитів на ринку.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення підвищити облікову ставку з 5 березня 2021 року, коли її розмір було збільшено з 6,0% до 6,5% річних. Наступне підвищення відбулося 16 квітня - до 7,5% річних.

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