Нацбанк продовжує реєструвати колекторські компанії: список поповнили 7 юридичних осіб

В Україні у 2021 році з'явилося законодавство про колекторські компанії та фінустанови, які займаються врегулюванням простроченої заборгованості за споживчими кредитами.
Національний банк України зареєстрував ще 7 колекторських компаній. Наразі у списку вже 30 юридичних осіб, що займаються врегулюванням проблемних кредитів.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Юрособи, що пройшли реєстрацію та набули статусу колекторських компаній:
- ТОВ "Софтфінанс" (ЄДРПОУ 41532195)
- ТОВ "Кредит 911" (ЄДРПОУ 41460084)
- ТОВ "Ді Енд Ес Партнерс" (ЄДРПОУ 39781027)
- ТОВ "Укрборг" (ЄДРПОУ 34482256)
- ТОВ "Європейська агенція з повернення боргів" (ЄДРПОУ 35465907)
- ТОВ ЦБЗ "Інкасо" (ЄДРПОУ 42010640)
- ТОВ "Прімколектцентр грошових вимог" (ЄДРПОУ 36992270)
Нагадаємо, українців після придбання нової SIM-карти тероризують колектори. Причина в тому, що мобільні оператори відключають номери, якими тривалий час ніхто не користувався, а потім продають їх повторно, а разом із ними і "терор" колекторів.