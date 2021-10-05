Нацбанк продовжує реєструвати колекторські компанії: список поповнили 7 юридичних осіб

В Україні у 2021 році з'явилося законодавство про колекторські компанії та фінустанови, які займаються врегулюванням простроченої заборгованості за споживчими кредитами.

Національний банк України зареєстрував ще 7 колекторських компаній. Наразі у списку вже 30 юридичних осіб, що займаються врегулюванням проблемних кредитів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Юрособи, що пройшли реєстрацію та набули статусу колекторських компаній:

ТОВ "Софтфінанс" (ЄДРПОУ 41532195)

ТОВ "Кредит 911" (ЄДРПОУ 41460084)

ТОВ "Ді Енд Ес Партнерс" (ЄДРПОУ 39781027)

ТОВ "Укрборг" (ЄДРПОУ 34482256)

ТОВ "Європейська агенція з повернення боргів" (ЄДРПОУ 35465907)

ТОВ ЦБЗ "Інкасо" (ЄДРПОУ 42010640)

ТОВ "Прімколектцентр грошових вимог" (ЄДРПОУ 36992270)

Нагадаємо, українців після придбання нової SIM-карти тероризують колектори. Причина в тому, що мобільні оператори відключають номери, якими тривалий час ніхто не користувався, а потім продають їх повторно, а разом із ними і "терор" колекторів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання