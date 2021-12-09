Нацбанк прогнозує зростання інфляції до 10% за підсумками 2021 року

Нацбанк прогнозує зростання інфляції до 10% за підсумками 2021 року

У жовтні в НБУ передбачали, що річна інфляція становитиме 9,6%.

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук оголосив оновлений прогноз інфляції в Україні на кінець 2021 року.

Як передає видання “НВ”, на пресконференції у четвер, 9 грудня, представник НБУ повідомив про уповільнення темпів інфляції упродовж двох останніх місяців, однак вкластися у жовтневий прогноз 9,6% не вдасться.

“Наразі ми бачимо, що інфляція уповільнюється, але йде трошки вище тієї траєкторії, яку ми закладали в свій прогноз. Близько 10% ми будемо мати на кінець року, якщо не станеться якихось значних сюрпризів”, - повідомив Сергій Ніколайчук.

За його словами, уповільнення темпів інфляції продовжиться до кінця року, а також у наступному 2022 році. Такий прогноз зумовлений низкою передумов.

“Рекордні цьогорічні врожаї та корекція світових цін сприятимуть сповільненню продовольчої інфляції. Навесні наступного року після завершення опалювального сезону також очікується зниження цін на газ у Європі. Це сприятиме й зниженню собівартості виробництва товарів і послуг в Україні”, - йдеться у повідомленні Нацбанку.

Нагадаємо, 9 грудня Національний банк України повідомив про підвищення облікової ставки з 8,5% до 9% річних.

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