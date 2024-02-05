Нацбанк пропонує обмежити грошові перекази – Гетманцев розкрив подробиці

В Україні можуть обмежити грошові перекази.

Національний банк України запропонував обмежити суми і частоту грошових переказів за реквізитами банківських карток, а також готівкові перекази через термінали самообслуговування. Профільний підкомітет парламенту і НБУ підготують необхідні зміни до законодавства – ініціатива поки лише обговорюється.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, обмеження планують встановити в рамках продовження боротьби з міскодингом (схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів; підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі - ред.) та тіньовими фінансовими операціями.

"В ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування", - зазначив Гетманцев.



Обмеження запропоновано запровадити виключно на період дії воєнного стану.

Що пропонує НБУ:

зміни до Закону України "Про платіжні послуги" щодо посилення вимог до розміру власного капіталу надавачів платіжних послуг та збільшення розмірів штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку;

встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми трансакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування.

За словами Гетманцева, у сегменті безготівкових платежів є окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності. Зокрема:

незаконна організація та проведення азартних ігор;

легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом;

шахрайські схеми з використанням фішингу;

використання віртуальних активів для проведення сірих та тіньових операцій.

Нагадаємо, бізнес просить Раду не паралізувати економіку країни через новий законопроєкт про мобілізацію.

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