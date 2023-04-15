Нацбанк скасує обмеження на валютному ринку України: але є умови

Національний банк України (НБУ) назвав тимчасовими всі валютні обмеження, запроваджені в країні від початку повномасштабної війни. Скасування обмежень наразі не стоїть на порядку денному.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

У НБУ відзначають, що знають, які проблеми для економіки створюють обмеження на валютному ринку.

"НБУ усвідомлює, що згодом баланс переваг та недоліків від застосування жорстких адміністративних обмежень зазнає змін: стримуючий потенціал знижується, водночас ринкові спотворення та невдоволення учасників ринку посилюються. У зв'язку з цим одним із пріоритетів НБУ є формування необхідних передумов, щоб перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень, яке не супроводжувалося б шоками для валютного ринку та економіки", — пояснюють у пресслужбі.

У НБУ також нагадали, що у рамках нової програми розширеного фінансування з МВФ Україна погодилася після нормалізації ситуації пом'якшити валютні обмеження. У Нацбанку вже розробляють Дорожню карту поступового скасування валютних обмежень.

Водночас в Національному банку наголосили, що пом'якшення тимчасових валютних обмежень відбудеться за тими самими принципами, які довели свою ефективність під час проведення валютної лібералізації у мирний час.

Також повідомляється, що за час дії воєнного стану НБУ продав для балансування попиту та пропозиції на валютному ринку понад 30 млрд доларів. Водночас інтервенції НБУ були б суттєво більшими за відсутності заходів щодо протидії непродуктивному відтоку капіталу.

Раніше стало відомо, що НБУ планує тримати долар на рівні 36,56 грн до того моменту, поки ситуація на валютному ринку не покращиться, а інфляція не стабілізується.

У липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, наразі він становить 36,5686 грн.

Долар подешевшав: що відбувається - фінансовий експерт Сергій Фурса

Читайте також: