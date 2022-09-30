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Нацбанк удвічі збільшив ліміт купівлі безготівкової валюти під депозит

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Нацбанк удвічі збільшив ліміт купівлі безготівкової валюти під депозит

Фото: Національний банк України

Національний банк України збільшив щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит.

Національний банк України збільшив від 50 тисяч грн до 100 тисяч грн щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк 21 липня дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на строковий депозит. Офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - від 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають в НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2109
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