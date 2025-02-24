Нацбанк випустив монету, присвячену третій річниці вторгнення: який вигляд вона має

Національний банк України випустив нову пам'ятну монету "Тримаймо стрій!" до третьої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона символізує стійкість і боротьбу українців у цей важкий час.

Про це повідомляю пресслужба регулятора.

"Вона присвячена незламності українських військових, які самовіддано боронять Батьківщину на всіх найгарячіших ділянках протистояння, та єднанню всіх українців на шляху до справедливої Перемоги", – йдеться у повідомленні.

На аверсі монети зображені українські захисники, що об'єднали свої руки в колективному рукостисканні в колі єдності. Цей образ символізує взаємодію та готовність до спільного захисту батьківщини. На фоні видніються схематичні лінії оборони та напрямки бойових дій, що нагадують тризуб, підкреслюючи зв’язок захисників з національним гербом.

Реверс монети відображає продовження теми єдності та боротьби: на ньому зображені воїни, що йдуть в наступ, закликаючи до дії. Вгорі монети півколом розміщено напис "Тримаймо стрій", що символізує дух єдності. Окрім того, стилізовані зображення військової техніки додають символізму. За спинами воїнів знаходяться силуети цивільних, які працюють, допомагають і донатять на користь перемоги, підкреслюючи важливість тилу у цей час.

Монету розробив художник Андрій Сагач, а скульптори Володимир Атаманчук і Анатолій Демяненко працювали над її виготовленням. Номінал монети – 5 гривень, матеріал – нейзильбер. Тираж складає до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні. Придбати монету можна буде з 25 лютого 2025 року в інтернет-магазині НБУ та в банках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що говорила влада і військові з самого початку війни, та зараз.

Читайте також: