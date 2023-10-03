Нацбанк встановив курс гривні в Україні на 4 жовтня — вперше після скасування фіксованого рівня

У перший день після скасування фіксованого курсу Нацбанком, рівень долара та євро суттєво не змінився.

Національний банк встановив офіційний курс гривні в Україні на 4 жовтня - вперше, після скасування фіксованого курсу, яке відбулося з 3 жовтня.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Так, курс гривні до долара встановлено на рівні 36,5901 грн за 1 дол. У порівнянні з фіксованим курсом 36,5686 грн за 1 дол, що діяв з кінця липня 2022 року до 3 жовтня 2023 року, гривня подешевшала на 0,0215 грн за 1 дол.

Офіційний курс євро 4 жовтня становитиме 38,3263 грн за 1 євро проти 38,5177 грн за 1 євро 3 жовтня. Таким чином, гривня зміцніла на 0,1914 грн за 1 євро.

При цьому, за даними "Інтерфакс-Україна", курс на кінець торгів на міжбанку становив приблизно 36,61 грн за 1 дол. Обсяг торгів склав близько 540 млн дол., що приблизно на два порядки вище за обіг в попередні дні, коли діяв фіксований курс.

Нагадаємо, НБУ оголосив про перехід на керований гнучкий курс валют від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НБУ скасував фіксований курс гривні! Що це означає?

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