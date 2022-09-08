Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 25%

Такий її рівень є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляцією.

Національний банк України вдруге зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня у червні 2022 року.

Про це йдеться на сайті регулятора.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важливою передумовою стабільного функціонування економіки в умовах війни є прогрес у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема МВФ. Так, за даними НБУ, до кінця року очікується надходження анонсованого офіційного фінансування на загальну суму близько 12 млрд дол. США (в еквіваленті), зокрема 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС.

Ключовим ризиком для економічного розвитку залишається триваліший термін повномасштабної військової агресії Росії проти України. Швидкість відновлення української економіки та повернення інфляції на траєкторію сповільнення значною мірою залежать від строків завершення активної фази війни.

Водночас у Нацбанку наголосили, що за потреби регулятор готовий підвищити ключову ставку понад поточний рівень і застосовувати додаткові заходи для захисту міжнародних резервів і збереження керованості інфляційних процесів.

Нагадаємо, 2 червня 2022 року НБУ підвищив облікову ставку до 25% після трьох місяців її фіксації на рівні 10%. Це рішення стало відповіддю регулятора на прискорення інфляції майже до 17% та тенденцію на перетік гривневих активів у валюту.

21 липня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня у червні.

У грудні 2021 року Національний банк України уже підвищував облікову ставку з 8,5% до 9% річних. Зростати облікова ставка почала від 5 березня 2021 року, коли її розмір було збільшено з 6,0% до 6,5% річних.

Облікова ставка – це орієнтир вартості грошей в економіці. Чим вища облікова ставка, тим дорожче коштує валюта і навпаки. У випадку, коли важливо приборкати інфляцію, як зараз, облікову ставку підвищують. Коли облікова ставка підвищується, зростають ставки й за депозитами і кредитами. Відповідно, стає вигідніше заощаджувати в гривні. Це знижує тиск на ціни.

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