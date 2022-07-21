Нацбанк запровадив низку заходів стосовно розрахунків за кордоном: перелік змін

Окрім фіксації курсу гривні до долара на новому рівні Нацбанк вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.

Як повідомляє НБУ, ці заходи покликані мінімізувати витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями і стосуються вони переважно розрахунків та операцій за кордоном.

Таким чином від 21 липня:

громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;

зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);

установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають закордоном;

Правління НБУ може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби.

Також від 25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

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Нагадаємо, від 24 лютого в Україні курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол. Утім, регулятор зазначає: наразі фіксація курсу на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям і тому від 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долара в Україні зафіксували на рівні 36,5686 грн/дол.

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