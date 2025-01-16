Нацбанк запровадив нові вимоги щодо кредитів в банках

Нацбанк запровадив нові вимоги до визначення непрацюючих кредитів у банках. Регулятор повідомив про оновлення підходів щодо визначення та розкриття інформації про рівень непрацюючих кредитів.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

"Банки визначатимуть непрацюючі активи відповідно до запроваджених змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, які набрали чинності від початку 2025 року", – вказано в повідомленні.

Відповідно до документа, до непрацюючих активів банку, крім тих, що мають ознаки дефолту, належатимуть придбані або створені знецінені фінансові активи, а також реструктуризовані активи з протермінуванням понад 30 днів.

Однак запроваджені зміни не матимуть значного впливу на обсяг непрацюючих кредитів у банках.

Також НБУ оновив вимоги до опублікування банками інформації про показники їх діяльності, що сприятиме прозорості даних про рівень непрацюючих кредитів.

Нагадаємо, Національний банк України встановив тимчасовий – на пів року – ліміт для переказів фізичних осіб "з картки на картку" (відомих також як P2P або C2С).

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