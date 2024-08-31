Нацбанк запровадив заборону на видавання готівки бізнесу: що тепер змінилося

Від 29 серпня юрособи, ФОП та фізичні особи, що виконують професійну діяльність, більше не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок.

Про це повідомили в Нацбанку з посиланням на постанову відомства №101 від 23 серпня 2024 року.

"Зокрема, для підвищення прозорості платіжних операцій та запобігання здійсненню фінансових операцій з готівкою, які мають високий ризик їх ймовірного використання з протиправною метою, встановлено певні обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку", - пояснили у НБУ.

Регулятор зазначає, що відтепер постачальники платіжних послуг зобов'язані в обов'язковому порядку зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб'єктів господарювання.

"Тобто видавання готівки за переказом без відкриття рахунку для суб’єктів господарювання можлива лише з їхніх рахунків (після її попереднього зарахування в безготівковій формі)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для громадян обмежень не передбачено, вони можуть як і раніше обирати зручний для них вид переказу і розрахунку із суб'єктами господарювання за послуги або товари - готівкою або безготівкою.

Нагадаємо, Національний банк України планує запровадити ліміт у 100 тисяч грн на місяць для вихідних P2P-переказів (з картки на картку). Однак обмеження не стосуватиметься волонтерів, а також фізосіб, чиї офіційні доходи вищі за 100 тисяч грн.

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