Нацбанк запровадив заборону на видавання готівки бізнесу: що тепер змінилося

Заборона не стосується звичайних громадян.
Від 29 серпня юрособи, ФОП та фізичні особи, що виконують професійну діяльність, більше не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок.
Про це повідомили в Нацбанку з посиланням на постанову відомства №101 від 23 серпня 2024 року.
"Зокрема, для підвищення прозорості платіжних операцій та запобігання здійсненню фінансових операцій з готівкою, які мають високий ризик їх ймовірного використання з протиправною метою, встановлено певні обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку", - пояснили у НБУ.
Регулятор зазначає, що відтепер постачальники платіжних послуг зобов'язані в обов'язковому порядку зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб'єктів господарювання.
"Тобто видавання готівки за переказом без відкриття рахунку для суб’єктів господарювання можлива лише з їхніх рахунків (після її попереднього зарахування в безготівковій формі)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для громадян обмежень не передбачено, вони можуть як і раніше обирати зручний для них вид переказу і розрахунку із суб'єктами господарювання за послуги або товари - готівкою або безготівкою.
Нагадаємо, Національний банк України планує запровадити ліміт у 100 тисяч грн на місяць для вихідних P2P-переказів (з картки на картку). Однак обмеження не стосуватиметься волонтерів, а також фізосіб, чиї офіційні доходи вищі за 100 тисяч грн.
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