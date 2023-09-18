Нацбанк знову пом'якшив валютні обмеження: що це означає для українців

Нацбанк України продовжує поетапно скасовувати валютні обмеження, які були запроваджені після початку повномасштабної війни проти РФ. Зокрема, НБУ пом'якшив низку валютних обмежень.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

У відомстві пояснили, що клієнти купуватимуть іноземну валюту в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових:

сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;

обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, який розраховується, починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;

120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи від 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.

У Нацбанку додають, що сума складових розраховується в доларовому еквіваленті, який обчислюють на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого регулятором на дату такого розрахунку.

Також НБУ розширив перелік медичних послуг, для оплати яких фізичні особи можуть переказувати кошти за кордон. В оновленому переліку з'явилися послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.

Раніше Національний банк пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

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