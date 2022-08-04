Національний виробник ПВХ-профілю МІРОПЛАСТ відзвітував про результати роботи за перше півріччя

Компанія «МІРОПЛАСТ» є найбільшим виробником ПВХ-профілю для вікон та дверей в Україні. Підприємство зупинялось лише на перші тижні війни, але швидко відновило роботу і забезпечило постачання нагального на теперішній час продукту по всій Україні.

За перше півріччя 2022 р. МІРОПЛАСТ сплатив більше 54 млн грн податків, зборів та інших платежів до держбюджету. Компанія продовжує експортувати свою продукцію до західних країн, Молдови, Казахстану. Надходження валютної виручки (понад 230 млн грн за півроку) допомагає у стабілізації курсу гривні та є важливим для підтримки української економіки.

МІРОПЛАСТ також свідомо ставиться до збереження робочих місць, і з початку війни, попри скрутні часи, не скоротив жодного співробітника. А 27 з них стали на захист нашої країни – долучились до лав ЗСУ та ТРО.

Представники компанії вчергове наголошують, що зараз критично важливо сприяти роботі всіх вітчизняних виробників і надавати їм різносторонню підтримку. Суспільство має розуміти, що місцеві підприємства – це не просто робочі місця та зарплати співробітників, а й поповнення бюджету регіону, країни, відрахування до пенсійних фондів, на військові збори та інше.

Свідомий вибір українців має базуватись на тому, щоб зберегти вітчизняну промисловість від занепаду, місцеві бізнеси від банкрутства. Це є ключовою запорукою життєздатності української економіки і подальшого швидшого відновлення після перемоги.

МІРОПЛАСТ закликає споживачів свідомо ставитись до майбутніх покупок і віддавати перевагу українським продуктам та послугам, адже цим ви також допомагаєте країні. Разом – ми сила.

Все буде України!