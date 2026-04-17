Надбавка до пенсії: хто може отримати понад 1000 грн щомісяця

В Україні декому з українців передбачена щомісячна доплата від 35% до 40% від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб. Надбавки до пенсії встановлені законодавством.

Про це розповіли в управлінні Пенсійного фонду України.

На додаткові виплати на пенсії можуть розраховувати деякі жінки. Право на надбавку регулює закон 1767-III «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Хто може отримати надбавку

Йдеться про надбавки за особливі заслуги перед країною багатодітним матерям, які мають від п’яти дітей та виховали їх щонайменше до шестирічного віку.

«…матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку», — йдеться у ст. 1 пункту 6 закону.

Законом передбачено, що надбавку за особливі заслуги встановлюють до пенсії:

за віком;

за інвалідністю;

у зв’язку з втратою годувальника;

за вислугу років.

Розміри доплати до пенсії

Розмір виплат залежить від кількості дітей та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Це:

за п’ять дітей — 35%;

за шість дітей — 36%;

за семеро дітей — 37%;

за вісім дітей — 38%;

за дев’ять дітей — 39%;

за десять та більше дітей — 40%.

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищили до 2 595 грн, а тому розмір доплат коливається від 908 до 1038 грн. Розмір надбавки має змінюватися, якщо відбудеться перегляд прожиткового мінімуму.

Щодо термінів призначення, то ПФУ може оформити надбавку до пенсії за особливі заслуги від дати звернення за наявності підтвердних документів.

Водночас у разі смерті особи, якій встановлена надбавка до пенсії за особливі заслуги, право на неї може бути враховане під час призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника для непрацездатних членів родини.

Розмір таких виплат визначають відповідно до законодавства. Конкретна сума залежить від кількості непрацездатних членів у родині:

один непрацездатний член сім’ї — 70% від надбавки;

двоє і більше непрацездатних осіб — 90%.

Як повідомлялося, в Україні можуть переглянути частину пенсій і збільшити розмір. Законопроєкт №15090-1 подали на розгляд ВРУ. Документ передбачає зміни до законодавства щодо пенсійного забезпечення військових і деяких інших категорій. Ініціатива передбачає скасування знижувальних коефіцієнтів для пенсій, що перевищують десять прожиткових мінімумів (2026-го — 25 950 грн), а також їхній перерахунок.