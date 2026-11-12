Надбавка до пенсії майже 1500 гривень: хто з українців зможе її отримати

Військові пенсіонери можуть отримати до 1500 гривень надбавки до пенсії за родичів

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У 2027 році для окремих категорій військових пенсіонерів може зрости щомісячна доплата за утримання непрацездатних членів сім’ї. Розмір цієї надбавки безпосередньо прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому разом із запланованим підвищенням цього показника відповідно збільшиться і підсумкова сума виплат.

Про це повідомляє видання «На пенсії».

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За даними Пенсійного фонду Донецької області, грошову допомогу на непрацездатних родичів надають колишнім військовим, які отримують пенсію за інвалідністю чи вислугу років. Проте для оформлення цих грошей потрібно виконати кілька обов’язкових вимог законодавства.

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Хто із пенсіонерів має право на надбавку

Право на додаткову виплату мають колишні військовослужбовці, яким призначено один із таких видів пенсії:

за вислугу років — після звільнення з військової служби;

за інвалідністю — за наявності I, II або III групи інвалідності.

Головна вимога — непрацездатний член сім’ї повинен повністю перебувати на утриманні пенсіонера та не мати власних виплат від держави. Тобто він не має отримувати пенсію за віком, соціальні гроші, допомогу по інвалідності або виплати на дітей.

Коли людина має право на пенсію і водночас на кілька видів соціальної допомоги, їй виплачують лише щось одне — те, що вона сама обере.

Порядок нарахування надбавки визначено Законом України № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Важливо, що передбачена ним доплата не поширюється на колишніх військовослужбовців строкової служби.

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Яким буде розмір пенсійної доплати у 2027 році

Розмір цієї надбавки становить половину від прожиткового мінімуму для непрацездатних людей, тому вона зростає щоразу, коли держава піднімає цей показник. У проєкті Державного бюджету на 2027 рік пропонують збільшити такий мінімум із 2595 до 2878 гривень. Завдяки цьому може зрости й сама доплата:

зараз — приблизно 1300 гривень на місяць;

у 2027 році може скласти близько 1439 гривень на місяць.

Отже, щомісячна доплата може зрости приблизно на 139 гривень. Проте точна сума буде відома лише після того, як держбюджет затвердять остаточно.

Як оформити доплату

Для того, щоб отримувати надбавку, військовому пенсіонеру потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та надати документи, які підтверджують особу заявника, родинні зв’язки й факт утримання непрацездатного члена сім’ї.

Для оформлення виплати можуть знадобитися:

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паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ, що підтверджує родинні зв’язки, наприклад свідоцтво про шлюб;

підтвердження спільного проживання та ведення господарства за однією адресою;

документ, який засвідчує відсутність роботи або підприємницької діяльності.

Після перевірки поданих документів фахівці Пенсійного фонду з’ясують, чи відповідає заявник усім вимогам закону. За умови позитивного рішення надбавку оформлять та виплачуватимуть згідно з чинними правилами.

Пенсія в Україні — останні новини

У грудні 2026 року пенсіонери, які виховали щонайменше п’ятьох дітей, можуть отримувати щомісячну надбавку від 908 до 1038 гривень. Розмір доплати за особливі заслуги перед Україною залежить від кількості дітей і призначається Пенсійним фондом за чинним законодавством.

Окрім того, у 2027 році Мінсоцполітики пропонує переглянути солідарну пенсійну систему, запровадивши базову та страхову складові й змінивши розрахунок страхової пенсії. За задумом, сукупна виплата з цих частин має становити не менше 6000 гривень, а страхова частина залежатиме від сплачених внесків.

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