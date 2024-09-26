Надбавка до пенсії за вік: хто та скільки може отримати додатково

Розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера та підвищується кожні 5 років.

В Україні деякі категорії громадян можуть розраховувати на надбавки та доплати до пенсії.

Про це пише видання "На пенсії".

На спеціальну вікову надбавку можуть претендувати пенсіонери, які відповідають таким умовам:

досягли віку 70 років

загальна сума їх пенсій не перевищує 10 340,35 гривень

одержують пенсію за віком

Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера. Наразі виплати для тих, хто має право на надбавку, можуть збільшитися так:

300 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно

456 гривень для громадян віком від 75 до 79 років включно

570 гривень для осіб віком від 80 років

Надбавка за віком нараховується автоматично та додається до основної суми пенсії.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, зроблених громадянином.

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