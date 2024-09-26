Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Надбавка до пенсії за вік: хто та скільки може отримати додатково

Надбавка до пенсії за вік: хто та скільки може отримати додатково

Пенсії в Україні / Фото: ТСН

Розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера та підвищується кожні 5 років.

В Україні деякі категорії громадян можуть розраховувати на надбавки та доплати до пенсії.

Про це пише видання "На пенсії".

На спеціальну вікову надбавку можуть претендувати пенсіонери, які відповідають таким умовам:

  • досягли віку 70 років
  • загальна сума їх пенсій не перевищує 10 340,35 гривень
  • одержують пенсію за віком

Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера. Наразі виплати для тих, хто має право на надбавку, можуть збільшитися так:

  • 300 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно
  • 456 гривень для громадян віком від 75 до 79 років включно
  • 570 гривень для осіб віком від 80 років

Надбавка за віком нараховується автоматично та додається до основної суми пенсії.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, зроблених громадянином.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація