Надбавка до пенсії за вік: хто та скільки може отримати додатково

Розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера та підвищується кожні 5 років.
В Україні деякі категорії громадян можуть розраховувати на надбавки та доплати до пенсії.
Про це пише видання "На пенсії".
На спеціальну вікову надбавку можуть претендувати пенсіонери, які відповідають таким умовам:
- досягли віку 70 років
- загальна сума їх пенсій не перевищує 10 340,35 гривень
- одержують пенсію за віком
Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера. Наразі виплати для тих, хто має право на надбавку, можуть збільшитися так:
- 300 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно
- 456 гривень для громадян віком від 75 до 79 років включно
- 570 гривень для осіб віком від 80 років
Надбавка за віком нараховується автоматично та додається до основної суми пенсії.
Раніше повідомлялося, що найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, зроблених громадянином.
Читайте також: