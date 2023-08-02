Надбавки до пенсії: хто з пенсіонерів зможе отримати у серпні 2023 року

Хто з пенсіонерів зможе у серпні отримати надбавку, чи буде перерахунок пенсії

Найбільше, що цікавить українських пенсіонерів, так це чи буде підвищення пенсій у серпні

Чи буде перерахунок пенсій в серпні

Протягом 2023 року пенсія була проіндексована тричі. У березні відбулося найбільше підвищення, яке торкнулося понад 10 млн українських пенсіонерів. У квітні пенсії перерахували працюючим пенсіонерам, а у липні – деяким категоріям пенсіонерів, як то держслужбовці, науковці.

До війни незалежно від індексацій пенсії підвищували, тому що змінювався прожитковий мінімум. Однак через війну його розмір залишається фіксованим протягом усього 2023 року. Таким чином до кінця року більше не передбачено жодних перерахунків виплат особам пенсійного віку.

Проте деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на одноразову доплату у серпні у розмірі від 450 грн до 3100 грн.

Хто отримає одноразову надбавку у серпні

Надбавку, яку раніше виплачували у травні, до Дня Перемоги, цього року перенесли на серпень до Дня Незалежності отримають:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них,

особи з інвалідністю внаслідок війни,

учасники війни,

постраждалі учасники Революції Гідності,

члени сімей, зазначені у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге,

особи, які мають особливі заслуги перед країною,

колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, створених фашистською Німеччиною та її союзниками у період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового утримання їхніх батьків,

колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концентраційних таборів, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин, колишні в'язні концентраційних таборів; особи, які насильно вивезені на примусові роботи під час Другої світової війни,

діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога, які у зв'язку з патріотичною діяльністю їхніх батьків зазнали репресій,

дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю, зазначених у статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", а також дружини (чоловіки) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин, які не одружилися вдруге.

Який розмір доплат

Скільки отримають українці залежить від категорії, до якої вони належать.

Інваліди війни отримують:1 групи – 3100 грн, 2 групи – 2900 грн, 3 групи – 2700 грн.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів – 1000 грн.

Особи, які мають особливі заслуги перед державою – 3100 грн,

Члени сімей загиблих військових та осіб, які до них прирівнюються – 650 грн.

Учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 грн.

Які ще доплати отримують пенсіонери

Щомісячна надбавка до пенсій за віком. Пенсіонери від 70 років отримують 300 гривень надбавки, від 75 до 80 років – 456 гривень, а пенсіонерам старше 80 років доплачують по 579 гривень.

Надбавка за стаж понад страхової норми, вона нараховується за кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж згідно із законом. Для чоловіків необхідно від 35 років стажу, а для жінок – від 30 років. Розмір такої надбавки не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Вона додається за кожен повний рік, який був відпрацьований понад обов'язкову норму страхового стажу.

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