Надбавки та доплати до пенсії: хто з українців може отримувати

Надбавки та доплати до пенсії, які можуть отримувати українці цього року

Не всі пенсіонери знають, що крім пенсії, вони можуть отримувати надбавки та доплати. Таку допомогу можуть отримувати українці загальний розмір пенсії яких не перевищує розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, а це 10 340 грн.

"Вікові" доплати до пенсій

В першу чергу, йдеться про «вікові» доплати., які виплачують додатково до основної пенсії по всій Україні.

Залежно від віку пенсіонери можуть отримувати такі доплати:

300 грн у віці від 70 до 75 років;

456 грн у віці від 75 грн до 80,

570 грн українці старше 80 років.

Надбавка за над стаж

Як повідомляють у ПФУ гідно зі статтею 28 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за кожний повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, пенсія збільшується на 1% розміру пенсії. Однак не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Важливо, щоб розмір пенсії, розрахований згідно зі статтею 27 Закону, перевищував прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тоді доплата буде розраховуватись виходячи з цього мінімуму. У ПФУ нагадали, що пенсіонерам, які продовжують працювати, перерахунок доплати за надстаж проводиться після їх звільнення з роботи.

Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 грн. Отже, максимальний розмір доплати становить 1% від цієї суми, а це 20,93 грн за один додатковий рік стажу. Тобто, якщо жінка відпрацювала офіційно 40 років, то доплата до пенсії становитиме 20,93 Х 10 = 209 гривень.

Надбавка за дітей

Пенсіонери, на утриманні яких є діти до 18 років можуть отримувати по 150 гривень на кожну дитину. Ці гроші доплачують додатково до пенсій за віком, інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Щоб оформити отримання цієї надбавки потрібно звернутися з заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії. З собою потрібно взяти документи, що засвідчують особу, що підтверджують родинні стосунки з утриманцем, його вік та доводять його перебування на утриманні заявника.

Хто може отримати доплату за донорство

Українці, які мають статус почесного донора можуть отримувати доплату до пенсії. Статус почесного донора надається громадянам, які здали безкоштовно 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Відповідно до Закону України Про донорство крові та її компонентів почесні донори можуть отримувати доплату в розмірі 258,90 гривень на місяць.

Ця сума додається до основних виплат пенсіонера. При зміні прожиткового мінімуму розмір виплати збільшується на різницю між старою виплатою (до підвищення) і новою (після підвищення).