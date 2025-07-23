Надбавки до пенсії: кому доплатять понад 1 500 грн

Надбавки до пенсії

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В Україні для людей старшого віку передбачено низку різноманітних доплат до основної пенсії. Деякі пенсіонери, за даними Пенсійного фонду, мають право отримувати одразу кілька таких надбавок, що дозволяє їм збільшити свою пенсію на понад 1 500 гривень.

Надбавка для пенсіонерів 80+ років

Пенсіонери, яким виповнилося 80 років, отримують спеціальну щомісячну доплату від Пенсійного фонду. Ця надбавка, запроваджена 2020 року, наразі становить 570 грн (спочатку було 500 грн, але згодом її збільшили).

Важливо знати, що ця доплата нараховується автоматично, якщо ваша основна пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

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Якщо вам уже виповнилося 80 років, але ви не отримуєте цієї доплати, радимо звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України для уточнення інформації.

Хто може отримувати надбавку до пенсії в розмірі 944 грн щомісяця

Існує ще одна важлива фінансова підтримка для найуразливіших пенсіонерів — додаткові 944 грн щомісяця. Вона передбачена для пенсіонерів, яким уже виповнилося 80 років і які за збігом обставин проживають самотньо. Ключовим моментом є відсутність у таких осіб працездатних родичів, які згідно з чинним законодавством зобов’язані їх утримувати. Навіть якщо у пенсіонера є діти, але вони самі вже досягли пенсійного віку чи визнані непрацездатними, це може слугувати підставою для призначення цієї виплати. Розмір цієї допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (наразі ця сума дорівнює 2 361 грн). Щоб оформити таку важливу підтримку, необхідно мати на руках медичний висновок, який офіційно підтверджує потребу пенсіонера в постійному сторонньому догляді.

Хто може отримувати надбавку до пенсії в розмірі понад 1 500 грн

Отже, якщо пенсіонер досяг 80-річного віку, живе самотньо, не має працездатних родичів і потребує постійного догляду, він може отримувати обидві доплати одночасно, а саме:

570 грн (за досягнення 80 років)

944 грн (компенсація за догляд)

Таким чином, загальна сума додаткових виплат може становити 1 514 гривень щомісяця, значно збільшуючи основну пенсію.

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Як оформити та отримувати додаткові виплати

Доплата 570 грн (для 80+ років) нараховується автоматично Пенсійним фондом після досягнення відповідного віку та за умови дотримання розміру пенсії. Жодних спеціальних дій від пенсіонера не вимагається, крім можливого звернення до ПФУ в разі її ненарахування.

Для отримання доплати 944 грн (компенсація за догляд) необхідно особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України та надати такі документи: Паспорт і пенсійне посвідчення. Документальне підтвердження відсутності працездатних родичів (наприклад, довідки про склад сім’ї, свідоцтва про смерть, документи про інвалідність родичів тощо). Медичну довідку (висновок), що підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді. Цей висновок видається медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) або лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) закладу охорони здоров’я.

