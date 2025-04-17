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ТСН у соціальних мережах

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Надра України — золота жила Європи: скільки насправді коштують наші копалини

Україна також багата на великі запаси різноманітних мінеральних вод, що мають високі лікарські властивості та забезпечують країні одне з перших місць у Європі та серед держав СНД.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Україна має запаси стратегічної сировини на трильйони доларів

Україна має запаси стратегічної сировини на трильйони доларів / © Getty Images

Україна має одну з найбагатших мінерально-сировинних баз у Європі, що включає приблизно 20 тисяч родовищ і проявів 117 видів корисних копалин.

Про це пише «Укрінформ».

Запаси ресурсів у надрах нашої країни оцінюються в трілиони доларів. Серед них — нафта, газ, вугілля, торф, уран, залізо, марганець, титан, алюміній, мідь, цинк, свинець, золото, срібло, ртуть та інші стратегічні ресурси.

За оцінками Forbes, загальна вартість корисних копалин України становить 14,8 трильйона доларів.

Понад 70% цих ресурсів зосереджені в трьох регіонах:

  • Донецька область

  • Дніпропетровська область

  • Луганська область

У публікації зазначається, що держава востаннє офіційно оцінювала свої ресурси ще у 2005 році. Тоді розвідані запаси становили приблизно 150 тисяч доларів на одну людину. Західні ж аналітики говорили про більше ніж 200 тисяч доларів на особу, що відповідало сукупній оцінці від 7 до 10 трильйонів доларів.

Нагадаємо, заступник міністра економіки Тарас Качка припустив, що Україна та США можуть підписати меморандум про корисні копалини найближчими днями.

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