"Надзвичайно важливе рішення": Зеленський повідомив, що Канада скасувала усі торгові бар'єри для України на рік

"Надзвичайно важливе рішення": Зеленський повідомив, що Канада скасувала усі торгові бар'єри для України на рік

Українська та канадська делегації під час сьогоднішніх переговорів у Києві домовилися розширити економічну та оборонну співпраці.

Зокрема, Канада вирішила скасувати усі торгові бар'єри для України терміном на рік.

Про це повідомив президент України під час традиційного вечірнього відеозвернення у неділю, 8 травня.

"Маємо надзвичайно важливе рішення Канади скасувати усі бар'єри в торгівлі терміном на рік. Дякуємо, Канадо. Ця домовленість досягнута на переговорах з Трюдо, це працюватиме як в інтересах українського, так і канадського народів. Серед іншого, Канада має сильний потенціал у протимінній роботі. Розраховуємо, що цей потенціал буде застосований в Україні, там, де російські окупанти залишили тисячі мін, розтяжок, снарядів", - зазначив глава держави.

У пресслужбі Офісу президента повідомили деталі зустрічі Трюдо та Зеленського. Під час перемовин сторони обговорили підтримку української держави з боку Канади в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність, а також низку двосторонніх питань.

Не менш важливим аспектом Зеленський назвав економічну підтримку України. Також під час перемовин глава держави заявив про намір продовжити обговорення скасування візового режиму для громадян України.

Зі свого боку прем’єр-міністр Канади підтвердив непохитну підтримку України, зокрема фінансову та гуманітарну. Щодо допомоги озброєнням він зазначив, що Канада надаватиме протитанкові системи, обладнання для супутникового зв’язку тощо. Окрім цього, прем’єр-міністр Канади запевнив Зеленського у подальшому сприянні скасуванню мит на імпорт з України.

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Нагадаємо, у неділю, 8 травня, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо перебував з візитом в Україні. Канадський політик відвідав зруйноване окупантами місто-герой Ірпінь. Також під час візиту підняв прапор своєї країни над її дипломатичним представництвом у столиці України, що свідчить про повернення канадського посольства до України.

Також Трюдо зустрівся у Києві із українським президентом Володимиром Зеленським. Канадський політик, коментуючи свій візит до України, зауважив, що його країна "завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною".

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