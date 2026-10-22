Нафта здорожчала до максимуму за п’ять місяців: що відбувається на Близькому Сході

Стрибок цін на нафту експерти пояснюють загостренням на Близькому Сході / © Колаж ТСН.ua

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Світовий нафтовий ринок знову реагує на загострення ситуації на Близькому Сході. Побоювання посилилися після нових атак у Саудівській Аравії, а додатковим сигналом для трейдерів стало рішення США вивести частину дипломатичного персоналу з країни.

Про це повідомляє Reuters.

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Brent перевищила 112 доларів за барель

У четвер, 22 жовтня, ф’ючерси на нафту марки Brent здорожчали на 3,51 долара — до 112,33 долара за барель. Американська нафта WTI сягнула 99,29 долара за барель. За останніми даними Reuters, зростання становило близько 3%, а котирування Brent піднялися до найвищого рівня від травня.

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Головним чинником стала нова хвиля атак єменських хуситів на території Саудівської Аравії. За повідомленнями, серед уражених об’єктів були цивільний аеропорт у Даммамі та нафтове родовище. На тлі загострення Державний департамент США розпорядився, щоб частина дипломатів і членів їхніх родин залишила американські представництва в Саудівській Аравії.

Додаткові подробиці щодо удару по нафтовій інфраструктурі наводить The Edge. За його даними, атака безпілотника на родовище Шайбах у Саудівській Аравії призвела до загибелі двох людей, хоча робота об’єкта не припинилася. Цей удар посилив побоювання щодо безпеки нафтовидобутку та транспортування сировини.

Чому загроза атак впливає на ціни

Нафтові котирування залежать не лише від фактичних обсягів видобутку, а й від очікувань щодо майбутніх постачань. Коли зростає ризик нових ударів по енергетичних об’єктах або танкерах, трейдери закладають у ціну додаткову премію за ризик. Тому вартість сировини може підвищуватися навіть тоді, коли конкретне родовище продовжує працювати.

Особливе значення має безпека морських маршрутів у регіоні. Ормузька протока є одним із ключових шляхів транспортування нафти у світі, а загострення ситуації навколо неї підсилює побоювання щодо можливих затримок і скорочення експорту. Ризики для судноплавства в районі Червоного моря та Баб-ель-Мандебської протоки також додають невизначеності.

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Водночас нинішнє здорожчання не означає, що постачання нафти вже повністю зупинилися. Ринок реагує передусім на можливість подальшої ескалації, масштаби якої наразі залишаються невизначеними. Якщо атаки триватимуть або поширяться на нові об’єкти, це може підтримувати високі котирування.

Напруженість на Близькому Сході — останні новини

На початку тижня нафта здешевшала після рішення Трампа: президент США послабив частину санкційних обмежень і мит, пов’язаних з російським енергетичним експортом. Ринок сприйняв цей крок як можливість збільшення постачання російського пального, хоча невизначеність щодо обсягів і тривалості послаблень не давала підстав говорити про стійке зростання пропозиції.

Тепер побоювання щодо перебоїв на Близькому Сході знову переважають ці чинники. На тлі нових загроз Вашингтон змінює заходи безпеки в регіоні та виводить військових із баз на Близькому Сході. Ці кроки відбуваються на тлі загострення регіонального протистояння та нових атак єменських хуситів, яких підтримує Іран.

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