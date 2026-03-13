Нафта різко подорожчала на тлі нових погроз з боку Ірану

Ціни на нафту пішли вгору / © Reuters

Ціни на нафту ввечері 12 березня підскочили до позначки близько 100 доларів за барель на тлі атак на танкери у Перській затоці та нових погроз з боку Ірану.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent у моменті зросли на 10,4% — до 101,59 долара за барель. Згодом частину зростання було втрачено, адже на ринку зберігаються сумніви щодо того, чи вистачить випуску стратегічних резервів, щоб пом’якшити наслідки можливого дефіциту постачання з Близького Сходу.

Водночас ф’ючерси на американську нафту піднялися на 8,7% — до 94,85 долара за барель, тоді як Brent пізніше торгувалася трохи нижче психологічної позначки у 100 доларів.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у четвер виступив із заявою, яку зачитали на державному телебаченні. У ній він наголосив, що Тегеран помститься за загиблих, а також пообіцяв утримувати Ормузьку протоку закритою та атакувати американські військові бази. Це його перші публічні слова після того, як він змінив свого вбитого батька.

Тим часом, за даними іракських силовиків, два паливні танкери в іракських водах були атаковані іранськими човнами, начиненими вибухівкою. Іракський посадовець також заявив державним медіа, що нафтові порти країни «повністю зупинили роботу».

«Ринок залишається дуже стурбованим тим, що відбувається в Ормузькій протоці, і, по суті, інформація, яку ми отримуємо за останні 24 години, — не надто добра», — сказав старший валютний стратег NAB Родріго Катріл.

Раніше Іран вже активізував атаки на торговельні судна в Ормузькій протоці. Від початку бойових дій кількість уражених кораблів у регіоні зросла щонайменше до 16.

Тегеран також попередив світ готуватися до стрибка цін на нафту до 200 доларів за барель. Водночас міністр енергетики США Кріс Райт у четвер заявив, що світові ціни навряд чи досягнуть такого рівня.

Раніше повідомлялося, що найбільший у світі експортер нафти Saudi Aramco веде переговори з двома українськими компаніями, які займаються виробництвом дронів-перехоплювачів.

Ми раніше інформували, що РФ щодня отримує від експорту енергоносіїв близько пів мільярда доларів, що дозволяє агресору купувати тисячі безпілотників для продовження війни.