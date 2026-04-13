Нафта злетіла вище $100 через нові погрози Трампа

Нафта зросла у ціні / © Associated Press

Світові ціни на нафту різко зросли та перевищили позначку $100 за барель після невдалих переговорів між США та Іраном.

Про це пише Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 7,11 долара (7,47%) — до 102,31 долара за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate здорожчала на 7,86 долара (8,14%) — до 104,43 долара за барель.

Стрибок цін відбувся після провалу переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення війни. Президент США Дональд Трамп оголосив про початок морської блокади та визнав, що ціни на пальне можуть залишатися високими до проміжних виборів у листопаді.

«Ринок зараз здебільшого повернувся до умов, що передували припиненню вогню, за винятком того, що тепер США заблокують ще до 2 мільйонів барелів нафти на день, що пов’язані з Іраном і проходять через Ормузьку протоку», — заявив керівник відділу енергетичних досліджень MST Marquee Сол Кавонік.

Нагадаємо, США оголосили про початок морської блокади іранських портів, яка стартує 13 квітня та охопить увесь рух суден до та від Ірану. Сили CENTCOM розпочнуть реалізацію блокади всього морського трафіку, що входить або виходить з іранських портів. Це рішення ухвалено відповідно до прокламації президента США Дональда Трампа.

Напередодні США та Іран завершили багатогодинні переговори в Пакистані без досягнення угоди.