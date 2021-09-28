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"Нафтогаз" отримає гроші на закупівлю газу як компенсацію за ГТС

"Нафтогаз" отримає гроші на закупівлю газу як компенсацію за ГТС

УНІАН

Кабмін погодився з пропозицією укласти відповідну угоду.

Кабінет міністрів своєю постановою від 27 вересня схвалив договір про виплату НАК “Нафтогаз України” компенсації "Оператором ГТС України" у зв’язку із зміною ліцензіата діяльності із транспортування природного газу.

Про це йдеться у тексті опублікованого на сайті уряду документа.

У документі йдеться про те, що уряд погоджується на пропозицію “Нафтогаз України” щодо компенсації коштів за передачу газотранспортної системи у відання ТОВ “Оператор ГТС України”. Отримані кошти кошти будуть спрямовані на закупівлю газу.

За інформацією РБК-Україна, проектом договору, який направлено до Кабміну, передбачено виплату в розмірі 47,9 млрд грн двома траншами - 27 млрд у жовтні і 20,9 млрд - до кінця 2021 року.

Нагадаємо, протягом опалювального сезону всі споживачі газопостачальної компанії "Нафтогаз України" платитимуть єдину ціну за газ – 7,96 грн за кубометр.

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