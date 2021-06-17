"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення: яка нині вартість

Компанія обслуговує близько 1 млн побутових споживачів.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну на газ для населення у червні до 11,94 грн за 1 куб. м, тоді як річний фіксований тариф становить 7,96 грн за 1 куб. м.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Так, ціна газу у тарифному плані "Місячний" у червні становить 11,94 грн/куб.м, у той час як клієнти ГК "Нафтогаз України" у рамках річного тарифного плану "Фіксований" мають одну з найвигідніших цін на газ – 7,96 грн/куб.м. Наголошуємо, підключення до тарифного плану "Місячний" відбувається лише за бажанням клієнта. За замовчуванням усі клієнти ГК "Нафтогаз України" обслуговуються за річним тарифним планом "Фіксований", - йдеться у повідомленні.

У компанії зростання ціни пояснили ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати.

"Зазначимо, що ціни на газ в Україні завжди корелюються з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна інтегрована в європейський газовий ринок від 2015 року. Україна імпортує 30% від загальних обсягів споживання, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках. У середньому на початок червня ціни на газ у Європі сягали 25,9 євро/МВт-год, що трохи більше 270 доларів за тисячу кубометрів", - пояснили у "Нафтогазі".

Там додали, що така тенденція на європейському ринку зумовлена коливаннями цін на енергоринках, через те, що Російська Федерація штучно обмежує поставки газу з метою створення тиску для завершення будівництва газогону "Північний потік-2".

Нагадаємо, від 1 травня 2021 року газопостачальні компанії автоматично перевели клієнтів на річні тарифні плани. 25 квітня газопостачальники опублікували ціни на газ для населення, які діятимуть від 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Вони коливаються від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

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