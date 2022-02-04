"Нафтогаз" почав імпортувати газ: чи вплине це на ціни і скільки доведеться платити

"Нафтогаз" почав імпортувати газ: чи вплине це на ціни і скільки доведеться платити

Імпортують газ з Європи як приватні компанії, так і НАК "Нафтогаз".

НАК "Нафтогаз" від лютого розпочав імпорт газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі, таким чином компанія планує всього за місяць закупити 300 мільйонів кубометрів газу.

Про це повідомив на онлайн-брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко у п'ятницю, 4 лютого.

За його словами, імпортують газ з Європи як приватні компанії, так і НАК "Нафтогаз". За скільки купляють блакитне паливо - міністр не розповів, посилаючись на комерційну таємницю. Водночас Галущенко зауважив, що наразі ціна становить від 900 до 1000 доларів за тисячу кубів.

"Наразі гарантовані потужності для імпорту становлять 50 млн кубів на добу. Цього абсолюнто достатньо, аби наповнити сховища", - сказав він.

Як зазначив міністр, у лютому НАК "Нафтогаз" планує купити близько 300 млн кубометрів газу. Такий обсяг імпорту може коштувати для компанії від 7,6 млрд грн до 8,5 млрд грн. "Для проходження опалювального сезону 2022-2023 Україна повинна імпортувати газ, на це потрібно близько 7 млрд доларів", - наголосив Галущенко.

Раніше повідомляли, що Україна та Польща збудують спільний газопровід, який захистить від шантажу з боку РФ. Прем'єр Польща Матеуш Моравецький, будівництво газопроводу дасть змогу збільшити обсяг газу, що поставляється на Схід.

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