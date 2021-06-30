"Нафтогаз" почав підключати клієнтів через "Дію": як українцям подати заявку на приєднання

"Нафтогаз" почав підключати клієнтів через "Дію": як українцям подати заявку на приєднання

Раніше процедура зміни постачальника займала до трьох тижнів, тепер значно менше часу.

Змінити постачальника на НАК "Нафтогаз України" громадяни можуть у застосунку "Дія". Компанія почала почала приймати цифрові документи і оформити заяву на приєднання можна за кілька хвилин.

Про це повідомляє "Дія" у Telegram-каналі.

Завдяки новації українці можуть значно швидше оформити заявку, за три дні замість трьох тижнів, а вся необхідна інформація для зміни постачальника буде довантажуватися в заяву з "Дії". Також зауважується, що такий клієнтоорієнтований підхід дозволить вийти "комуналці" в лідери зручних сервісів та цифровізації.

Згідно з повідомленням, для того, щоб оформити заяву за допомогою "Дія", потрібно:

Зайти на сайт gas.ua в розділ "Стати нашим клієнтом";

обрати можливість "Подати заяву з "Дія";

обрати ID-карту або ідентифікаційний код;

сканувати QR-код;

підтвердити передавання цифрового документа;

заповнити додаткові необхідні поля для зміни постачальника;

обрати функцію "сформувати файл заявки" і після цього підписати заяву у зручний спосіб.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" підвищив місячну ціну на газ у червні до 11,94 грн за куб. м, у той час як річний фіксований тариф становить 7,96 грн за куб. м. У компанії зростання ціни пояснили ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати. Там додали, що така тенденція на європейському ринку зумовлена коливаннями цін на енергоринках, через те, що Російська Федерація штучно обмежує поставки газу з метою створення тиску для завершення будівництва газогону "Північний потік-2".

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