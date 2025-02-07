«Нафтогаз» продав газ дешево, тепер змушений імпортувати за високими цінами — експерт

Уже зараз Україна стикається з нестачею газу. Уряд вже визнав проблему, але її можна було уникнути за умови грамотного планування та розвитку внутрішнього видобутку.

Про це заявив економічний експерт та кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко.

Він додав, що ситуацію загострюють російські удари по газовій інфраструктурі. У період з грудня 2024 по лютий 2025 року атаки на ДКС у Полтавській і Харківській областях призвели до зниження внутрішнього видобутку.

"Ці втрати можна було б перекрити з резервів в ПСГ, але… влітку 2024 року «Нафтогаз» їх не наповнював… Да, такої проблеми не було позаминулого року, коли компанія імпортувала 2,8 млрд куб.м. і зима пройшла без проблем. А ось в минулому, 2024 році імпорт склав лише 1,5 млрд куб.м. Як наслідок, станом на 1 січня 2025 року запаси газу в ПСГ були майже на 2 млрд куб.м. менше, ніж рік тому", – підкреслив Гаврилечко.

Також експерт звернув увагу, що замість системної підготовки до зими компанія активно працювала в комерційному сегменті.

"Замість того, щоб виконувати загальнодержавні функції щодо нівелювання ризиків та гарантування стабільності із опаленням взимку, впродовж року «Нафтогаз» грався в бізнес агресивно заходячи у комерційний сегмент із демпінговими пропозиціями продажу газу підприємствам. Зараз цей газ, що вони задешево продали підприємствам був би дуже потрібний, щоб впевнено пройти ОЗП… але зараз вони імпортують газ за набагато вищими цінами чи, ніж вони продавали самі два місяці тому", – зазначив Гаврилечко.

На його думку, ключовою проблемою стала відсутність довгострокових контрактів із вітчизняними приватними видобувниками.

"То хто заважав «Нафтогазу» не лише імпортувати дешевий газ влітку минулого року, а й укласти довгострокові контракти із вітчизняними приватними видобувними компаніями (це 20-25% ринку), а кошти, що зараз йдуть на коштовний імпорт спрямувати на розвідку, буріння та зміцнення енергетичної безпеки? Питання риторичне", – підсумував Гаврилечко.

Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб м газу.