"Нафтогаз" зафіксував у новому тарифі вартість газу на весь опалювальний сезон: нова ціна від 1 жовтня

"Нафтогаз" зафіксував у новому тарифі вартість газу на весь опалювальний сезон: нова ціна від 1 жовтня

Усі абоненти компанії платитимуть за єдиним тарифом, але за "різні" обсяги.

Протягом опалювального сезону всі споживачі газопостачальної компанії "Нафтогаз України" платитимуть єдину ціну за газ – 7,96 грн за кубометр.

Новий тариф "Комфортний сезон" від "Нафтогазу" діятиме від 1 жовтня до 30 квітня. Він ідентичний річному тарифному плану "Фіксований", який також становить 7,96 грн за кубометр. Проте є різниця в умовах оплати. Про це повідомляється на сайті компанії.

Умови тарифного плану "Комфортний сезон" від "Нафтогазу":

Ціна фіксується на опалювальний сезон.

Слід платити однакову суму щомісяця протягом сезону.

Надається додаткова знижка 1% в наступному місяці за сплату до 15 числа в особистому кабінеті або чат-боті.

Різниця між тарифами полягає в тому, що з "Фіксованим" слід платити за реально спожитий газ, за лічильником. А ось "Комфортний сезон" передбачає, що щомісяця споживач буде платити фіксовану суму. Її нараховують на основі спожитого газу домогосподарством за минулий опалювальний сезон – від жовтня 2020 року до квітня 2021 року. Вираховується середній показник споживання кубометрів газу за місяць і обраховується за тарифом 7,96 грн/куб.м.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що буде з тарифами і цінами на комунальні послуги для населення.

Новий опалювальний сезон почнеться із суттєвого підвищення тарифів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання