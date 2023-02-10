"Нафтогазу" обрали нового голову наглядової ради: що відомо

Від вересня 2021 року у "Нафтогазі" не було наглядової ради; її функції тимчасово виконував акціонер компанії - Кабінет міністрів України.

"Нафтогазу" обрали нового голову наглядової ради. Ним став президент та CEO канадської енергетичної компанії Tenaz Energy Ентоні Маріно.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

"Щойно на засіданні наглядової ради "Нафтогазу" було обрано її голову. Вітаю Ентоні Маріно з обранням! Ентоні має значний управлінський досвід. Нині є президентом та CEO енергетичної компанії Tenaz Energy", - написав він.

Також читайте Голова "Нафтогазу" повідомив гарні новини з енергетичного фронту

Нагадаємо, що від вересня 2021 року у "Нафтогазі" не було наглядової ради. Її функції тимчасово виконував акціонер компанії - Кабінет міністрів України.

Від листопада 2022 року уряд призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова новим головою правління НАК "Нафтогаз України". Одразу Кабінет міністрів доручив новобраному голові розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради компанії.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" у Давосі домовилась з міжнародними партнерами щодо резервування додаткових обсягів газу для України на поточний опалювальний сезон.

"Нафтогаз" під наглядом: хто перевірятиме найбільшу енергетичну компанію

Читайте також: