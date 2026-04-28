"Нафтогаз" оголосив ціну на газ: який тариф діятиме цілий рік

Компанія НАК «Нафтогаз» встановила тариф для побутових споживачів на наступний рік. Ціна фіксована і діятиме від 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027-го.

Про це повідомили на сайті «Нафтогазу».

«Умови тарифного плану підходять тим, хто хоче запланувати свої витрати незалежно від сезону», — наголосили в компанії.

Йдеться про тариф «Фіксований», за яким кубометр газу стане у 7,96 грн. Клієнти компанії будуть автоматично переведені на тарифний план. Водночас нові споживачі під час підключення можуть обрати його в заяві на приєднання.

«Термін дії тарифу може бути припинений клієнтом достроково шляхом переходу на інший тарифний план», — додали в компанії.

Умови тарифного плану «Фіксований»:

ціна фіксується, і ви легше можете планувати витрати на газ;

ви сплачуєте рахунки за газ, як і раніше, до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Як повідомлялося, раніше «Нафтогаз» змінив реквізити розрахунків. Отримання паперової квитанції більше не є обов’язковим. Для перегляду вже доступні електронні рахунки. Зокрема, дізнатися суму до сплати за газ можна в мобільному застосунку «Куб» або через чатботи в месенджерах.

Нагадаємо, в Україні оновили вимоги до платіжок за газ. НКРЕКП ухвалила постанову №541, якою внесла зміни до Кодексу газорозподільних систем та оновила вимоги до платіжок за розподіл природного газу для побутових споживачів.

Дата публікації 20:24, 17.04.26

