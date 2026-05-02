«Нафтогаз» попередив про обов’язкове переоформлення рахунків: кого стосується

Декого клієнтів «Нафтогазу» радять не зволікати з переоформленням особових рахунків. Існує кілька випадків для здійснення відповідної процедури. Зокрема, необхідність зміни актуальна у разі придбання житла на вторинному ринку.

Про це повідомила одна з філій Газмережі у Facebook.

Споживачі у кількох випадках повинні терміново переоформити особові рахунки для розрахунку за блакитне паливо. Це персональний номер у газорозподільній компанії, що закріплюється за кожним із клієнтів. У ньому — вся необхідна інформація про споживача, яка ідентифікує його у системі.

Це необхідно, щоб тримати під контролем нарахування за послуги розподілу; ремонтувати або встановлювати нове обладнання; замовляти перевірку оселі на витоки газу.

Як переоформити особовий рахунок

Громадяни мають кілька варіантів для переоформлення рахунку. Зокрема, доступний онлайн-спосіб або ж можна звернутися з пакетом документів до найближчого Центру обслуговування клієнтів.

Для оновлення інформації необхідно підготувати оригінали та копії таких документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

договір купівлі-продажу, дарування/свідоцтво про спадщину;

витяг із держреєстру речових прав на нерухоме майно;

технічний паспорт квартири/будинку;

довідку з Центру надання адміністративних послуг про кількість зареєстрованих осіб за відсутності індивідуального лічильника.

Зібраний пакет документів можна відправити на електронну пошту, відсканувавши або зробивши чіткі фото кожного документа. Під час відправлення документів в темі листа необхідно вказати ЕІС-код. Подати скан-копії/фото документів потрібно на сайті компанії.

Нагадаємо, раніше «Нафтогаз» змінив реквізити розрахунків. Отримання паперової квитанції більше не є обов’язковим. Для перегляду вже доступні електронні рахунки. Зокрема, дізнатися суму до сплати за газ можна в мобільному застосунку «Куб» або через чатботи в месенджерах.

