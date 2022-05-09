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Нафтове ембарго проти РФ: президентка Єврокомісії вирушила до Угорщини, щоб зустрітись з Орбаном

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Нафтове ембарго проти РФ: президентка Єврокомісії вирушила до Угорщини, щоб зустрітись з Орбаном

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 9 травня, вирушила до Угорщини.

Там Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з Віктором Орбаном, щоб обговорити нафтове ембарго проти Росії

Про це повідомив її речник Ерік Мамер.

"Президентка Урсула фон дер Ляєн сьогодні після обіду прямує до Угорщини для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обговорять питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів", - написав Мамер.

Нагадаємо, Угорщина не може підтримати новий пакет санкцій Європейського Союзу, який включає ембарго на імпорт нафти з РФ в його нинішньому варіанті. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для його країни новий пакет санкцій Європейського Союзу, який включає ембарго на імпорт нафти, рівносильний "атомній бомбі". І підтримувати пакет санкцій проти російської нафти та газу Будапешт не буде.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував шостий пакет санкцій для Росії із ембарго на нафту

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