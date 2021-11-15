Накопичувальні пенсії: у Мінсоцполітики пояснили, коли ж запрацює реформа

Накопичувальні пенсії: у Мінсоцполітики пояснили, коли ж запрацює реформа

За словами Лазебної, якщо до кінця поточного року відповідний законопроєкт буде прийнято за основу, старт реформи відбудеться у 2024 році.

Реформа щодо запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення може розпочатися у 2024 році, якщо до кінця поточного року Верховна Рада ухвалить відповідний законопроект.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики з посиланням на заяву Міністра соціальної політики Марини Лазебної в інтерв'ю виданню Факты.

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"Якщо до кінця поточного року відповідний законопроєкт буде прийнято за основу, вважаю, що старт реформи відбудеться у 2024 році. Нам потрібен, мінімум, рік на відпрацювання технічної взаємодії єдиного соціального реєстру з усіма суб'єктами інформаційного обміну. ​​Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідно, мінімум, півтора роки на підготовку нормативної бази", - наголосила Лазебна.

Під час обговорення цього питання на засіданні робочої групи експерти підтримали концептуальні підходи до моделі внесків на загальнообов'язкове пенсійне накопичення.

Як заявила Лазебна, обов'язкові внески здійснюватимуться на користь людей роботодавцями за рахунок зниження Єдиного соціального внеску без зростання податкового навантаження на бізнес.

"Людина сплачуватиме внески за рахунок власної зарплати на добровільній основі. При цьому на користь тих людей, які вирішать сплачувати накопичувальні внески за свій рахунок, держава робитиме додаткові стимулюючі внески", - розповіла міністр.

Нагадаємо:

У Світовому банку порадили, як профінансувати накопичувальні пенсії. Так, фінансування накопичувального рівня пенсійної системи може відбуватися коштом роботодавця, працівника та уряду.

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