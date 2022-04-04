Налагоджують канали контрабанди: Росія планує обходити санкції через Грузію

Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ.

Російські окупанти планують обходити міжнародні санкції через Грузію. Для цього уже налагоджують канали контрабанди.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів. На сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ.

Нагадаємо, Грузія не планує впроваджувати економічні санкції проти Російської Федерації у зв'язку з воєнною агресію РФ проти України.