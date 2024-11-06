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Нам потрібен найкращий захист від вогню АЕС, ТЕЦ та інших об'єктів критичної інфраструктури, щоб захистити їх від знищення ворогом – експерт

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Українські підприємства критичної інфраструктури мають обирати найкращий протипожежний захист від світових лідерів ринку, це допоможе вберегтися від повного знищення під час ворожих атак, вважає Денис Любченко, директор ІВПК «Спецзахист».

В Україні виробники продуктів пасивного протипожежного захисту (фарб, сумішей, тканин) працюють багато років, але їхня продукція все ще не є конкурентною за якісними характеристиками з європейськими аналогами, наголошує Любченко у своєму блозі на сайті «Цензор»

Зараз держава має важливе завдання — забезпечити роботу підприємств критичної інфраструктури, захистити їх ззовні і зсередини. Зовнішній захист — питання, що вирішується разом із ЗСУ. Про внутрішній захист мають дбати виключно керівники підприємств, вони повинні обрати найкращі продукти і системи, що є на ринку. 

Наприклад, елементи пасивного захисту, автономні системи виробництва  компанії svt Products GmbH (Німеччина) встановлені на українських атомних станціях, на підприємствах “Укргідроенерго”, приватних виробництвах, ТЕС і ТЕЦ в багатьох регіонах. Вони добре зарекомендували себе за роки експлуатації. 

За словами Дениса Любченка, крім цієї компанії, на світовому ринку є ще кілька потужних виробників, що працюють в сфері пожежної безпеки. Але оскільки вони не вийшли з ринку рф, тож їхня продукція не може використовуватись на підприємствах критичної інфраструктури в Україні.

Тим не менш, вже сьогодні варто думати про те, щоби Україна продовжила розвивати виробництво протипожежних матеріалів, впевнений експерт. За його словами, svt Products GmbH та інші компанії розглядатимуть можливість інвестицій в цей напрямок, коли для цього складуться сприятливі умови.  

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