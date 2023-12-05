Напередодні свят в Україні злетіли ціни на м'ясо: скільки коштують ковбаси, курка і свинина

На початку грудня в Україні особливо здорожчало м'ясо та м'ясні вироби. Помітне зростання цін, зокрема, на курячу продукцію.

Про це свідчать дані, оприлюднені "Мінфіном".

Так, курячі стегна тепер коштують 112,45 грн за кг, тоді як ціна на гомілки піднялася з 85,55 грн у листопаді до 86,95 грн за кг. Куряча тушка залишилася без змін у ціні, а середня вартість філе навіть трохи зменшилася на гривню і тепер становить 159,30 грн за кг

Вартість свинини також збільшилась у грудні. Свиняча грудинка тепер продається в середньому по 186,06 грн за кг, лопатка доступна в супермаркетах за середньою ціною 190 грн за кг, ошийок оцінюється у 253,16 грн за кг, черево коштує 187,48 грн за кг, ребра продаються за ціною 189 грн 70 грн за кг. Середня вартість 1 кг шашлику становить 220 грн.

Ціни на сирокопчені ковбаси, зокрема популярну "Брауншвейську", в Україні зросли в грудні з 688 грн до 717 грн за кг. Придбати 375 г цього продукту тепер можна за 328 грн, що суттєво вище порівняно з минулим місяцем, коли ціна становила 287,75 грн за кг. Варено-копчена ковбаса, наприклад, "Глобине" Салямі на цей час оцінюється в 224 грн за кг, а за 460 г у супермаркетах доведеться заплатити 124,97 грн.

Нагадаємо, раніше науковці з Інституту аграрної економіки розповіли, що в Україні продовжать зростати ціни на продукти. Наразі в супермаркетах подорожчали основні види м'яса та яйця. Водночас ціни на крупи почали дешевшати.

Читайте також: