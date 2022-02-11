Наприкінці 2021 року борги українців за комунальні послуги перевищили 80 мільярдів гривень

Найбільше населення заборгувало за розподіл та постачання газу.
Наприкінці 2021 українці не доплатили за комунальні послуги понад 80 мільярдів гривень.
про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 11 лютого.
Так, за даними Держстату, найбільше населення заборгувало за розподіл та постачання газу – понад 30 мільярдів гривень. Більше ніж чверть мільярда споживачі не доплатили за тепло та гарячу воду. І понад 7 мільярдів гривень – за електроенергію. Приблизно стільки ж - за холодну воду.
Варто зазначити, що від 1 травня 2021 року всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 квітня 2022 року, і який можна змінювати тільки в бік зниження.
Нагадаємо, у відеозверненні 10 листопада минулого року президент Володимир Зеленський запевнив, що до кінця опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на комунальні послуги в України не змінюватимуться.
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