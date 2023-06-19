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Нарахування пенсій на картки можуть призупинити: чому та що робити, щоб відновити виплати

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Нарахування пенсій на картки можуть призупинити: чому та що робити, щоб відновити виплати

Чому можуть припинити виплату пенсії на картку та що робити у такому випадку

Причини, чому можуть перестати виплачувати пенсії на картку

У Мінсоцполітики нагадали, у яких випадках видачу пенсій можуть призупинити: 

  • Якщо пенсіонер не користувався своїм банківським рахунком понад 6 місяців, виплату пенсій на картку йому можуть заморозити. Необхідно хоча б раз на пів року проводити якісь платежі за своєю пенсійною карткою, це може бути оплата будь-яких рахунків -- комунальних платежів чи хоча б поповнення мобільного.

Призупинити виплати можуть також:

  • якщо пенсію призначено на підставі неправдивих відомостей  в документах,
  • на весь час проживання пенсіонера за кордоном - якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Якщо картка "заморожена" -- це не означає, що пенсія не надходить на рахунок,  вона нараховується, але  гроші не можна зняти. 

Що потрібно зробити, щоб відновити виплату пенсії

Щоб повернути кошти, потрібно звернутися до Пенсійного фонду для підтвердження особи. Після перевірки даних Пенсійний фонд ухвалить рішення про відновлення пенсійних виплат протягом 10 днів із дня звернення.

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Дата публікації
Перегляди
31к
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