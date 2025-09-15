Нардеп назвав "таємний" курс долара в бюджеті на 2026 рік

Який курс долара заклали у бюджеті на 2026 рік: нардеп відповів / © Getty Images

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, яким може бути курс долара у 2026 році, судячи з проєкту Державного бюджету України на наступний рік.

Про це нардеп написав у своєму Telegram.

Железняк пояснив, що у проєкті держбюджету прямо не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік.

«Але це легко порахувати з заявлених планів по залученню міжнародної допомоги (в гривні та доларах). Тож Уряд закладає середньорічний курс гривні до долара як 45,6 грн/$», — підрахував він.

Водночас, нардеп уточнив, що «це абсолютно нічого не означає» і Кабінет міністрів " майже ніколи не вгадує з курсом».

