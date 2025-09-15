ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Нардеп назвав "таємний" курс долара в бюджеті на 2026 рік

Железняк розкрив, який курс долара «прогнозують» в уряді на наступний рік.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Який курс долара заклали у бюджеті на 2026 рік: нардеп відповів

Який курс долара заклали у бюджеті на 2026 рік: нардеп відповів / © Getty Images

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, яким може бути курс долара у 2026 році, судячи з проєкту Державного бюджету України на наступний рік.

Про це нардеп написав у своєму Telegram.

Железняк пояснив, що у проєкті держбюджету прямо не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік.

«Але це легко порахувати з заявлених планів по залученню міжнародної допомоги (в гривні та доларах). Тож Уряд закладає середньорічний курс гривні до долара як 45,6 грн/$», — підрахував він.

Водночас, нардеп уточнив, що «це абсолютно нічого не означає» і Кабінет міністрів " майже ніколи не вгадує з курсом».

Раніше ми писали, чого очікувати від курсу валют в Україні найближчим часом.

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie