Нардеп назвав "таємний" курс долара в бюджеті на 2026 рік
Железняк розкрив, який курс долара «прогнозують» в уряді на наступний рік.
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, яким може бути курс долара у 2026 році, судячи з проєкту Державного бюджету України на наступний рік.
Про це нардеп написав у своєму Telegram.
Железняк пояснив, що у проєкті держбюджету прямо не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік.
«Але це легко порахувати з заявлених планів по залученню міжнародної допомоги (в гривні та доларах). Тож Уряд закладає середньорічний курс гривні до долара як 45,6 грн/$», — підрахував він.
Водночас, нардеп уточнив, що «це абсолютно нічого не означає» і Кабінет міністрів " майже ніколи не вгадує з курсом».
