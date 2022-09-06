Нардеп пояснив, чому ВПО отримуватимуть субсидії через Пенсійний фонд

Народний депутат Володимир Мороз пояснив, хто саме може оформити субсидії через Пенсійний фонд і чому це не можна зробити через центри соцзахисту.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

"Це (субсидії через Пенсійний фонд - ред.) буде стосуватися лише внутрішньо переміщених осіб, тому що люди, які проживають на місцях, вони обслуговуються в управліннях соціального захисту, а управління соцзахисту наразі переповнені, вони не справляються, це замкнуте коло не розірвати. І дуже добре, що Пенсійний фонд взяв на себе такі обов'язки, і він може, тому що у них вже працює ця програма, і переміщені пенсіонери будуть через Пенсійний фонд отримувати свої субсидії і допомогу", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні хочуть спростити процедуру призначення субсидій.

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