Нардеп пояснив, чому ВПО отримуватимуть субсидії через Пенсійний фонд

Міністерство соціальної політики пропонує здійснювати призначення субсидій та пільг через Пенсійний фонд України. Це стосується внутрішньо переміщених осіб.
Народний депутат Володимир Мороз пояснив, хто саме може оформити субсидії через Пенсійний фонд і чому це не можна зробити через центри соцзахисту.
Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.
"Це (субсидії через Пенсійний фонд - ред.) буде стосуватися лише внутрішньо переміщених осіб, тому що люди, які проживають на місцях, вони обслуговуються в управліннях соціального захисту, а управління соцзахисту наразі переповнені, вони не справляються, це замкнуте коло не розірвати. І дуже добре, що Пенсійний фонд взяв на себе такі обов'язки, і він може, тому що у них вже працює ця програма, і переміщені пенсіонери будуть через Пенсійний фонд отримувати свої субсидії і допомогу", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні хочуть спростити процедуру призначення субсидій.
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