Нардеп пояснив, як подорожчання енергоресурсів б’є по кишенях українців

Стрімкий ріст цін на продукти харчування в Україні прямо пов’язаний із коливаннями світових цін на газ та енергоресурси.

Про це в ефірі хмельницького телеканалу Тв7+ заявив народний депутат України від депутатської фракції «Партія «За майбутнє», член Комітету з питань аграрної та земельної політики Сергій Лабазюк.

На переконання парламентарія, в Україні відсутнє стратегічне планування, яке мав би забезпечити уряд. Натомість у країні йде замовчування глобальної проблеми — що робити вітчизняному бізнесу через місяць? Адже настання морозів лише посилить критичну проблему з нестачею енергоресурсів для забезпечення повноцінного виробничого процесу. У такому випадку, вважає Лабазюк, підприємства змушені будуть зачинитися, що вдарить по пересічному українцю.

«Нам потрібно чітко проаналізувати, яка сьогодні потреба країни в енергоресурсах і яка потенційна буде через 10 років. Далі — які в нас є джерела енергетики, яка потужність атомних та гідроелектростанцій, рівень запасів вугілля та інше. Тільки з чітким плануванням можна рухатися вперед. Позиція «якось воно буде» — точно не державницька», — говорить Сергій Лабазюк.

Як відомо, в Україні вже спостерігається зростання споживчих цін на продукти першої лінійки: хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо та м'ясопродукти — на 12,3%, масло — на 10,9%, молоко — на 8,7%, сир — на 7,9%, овочі — на 1,7%. І, як прогнозує парламентарій, така невтішна тенденція триватиме… Українці мають розуміти, що в собівартість продуктів закладені витрати на енергоресурси. Відповідно, зростання ціни електроенергії тягне за собою подорожання продукції для кінцевого споживача, говорить Лабазюк.

«До прикладу, виробництво хліба потребує 10–15% газу, розвезення товарів від виробника до магазинів — затрати на бензин. Якщо сьогодні підприємства недоотримають потрібної кількості електроенергії, маємо ризик скорочення виробництва і як наслідок — втрату робочих місць. Чи це добре вплине на держбюджет? Ні! Безробіття — додаткові витрати і зменшення надходження податків до казни… Тому енергокризу, яка склалася в нашій державі, потрібно розглядати комплексно. І вже зараз розробляти механізм підтримки вітчизняних підприємців», — пояснив нардеп.

Нагадаємо, що тим часом ціни на продукти харчування у світі побили 10-річний рекорд за темпами здорожчання. Рекордне зростання світових цін на газ призвело до подорожчання продуктів і в Україні — за рік у середньому на 14,3%. Зниження цін на продовольство можливе, тільки якщо вартість газу повернеться до попередніх показників.

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