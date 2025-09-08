Нардеп прогнозує підвищення ціни газу для населення

Ціни на газ / © УНІАН

Рано чи пізно постане питання здорожчання газу для населення.

Про це народний депутат України (фракція «Слуга народу»), член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк сказав в етері «КИЇВ24».

«Сьогодні „Нафтогаз“ продає газ населенню та теплокомуненерго по 8 грн за кубометр, тоді як закуповує його по 15–16 грн. У майбутньому можливий перегляд бюджету або додаткове фінансування „Нафтогазу“, — пояснив він.

Що кажуть у «Нафтогазі»

Зазначимо, що у компанії «Нафтогаз України» ухвалили рішення зберегти основний тарифний річний план «Фіксований» на колишньому рівні ще на один рік — до кінця квітня 2026 року. Про це йдеться в рішенні компанії «Нафтогаз України» щодо річних тарифів.

У зв’язку з цим, від вересня приватні клієнти купуватимуть газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Водночас річні тарифи у решти постачальників коливатимуться від 7,79 до 9,99 грн за 1 куб. м.

Нагадаємо, що атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу. Ціни на газ на європейському ринку продовжують знижуватись, і ця тенденція вже другий місяць поспіль відчутна й в Україні.