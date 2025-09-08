- Дата публікації
Гроші
159
1 хв
Нардеп прогнозує підвищення ціни газу для населення
Сьогодні «Нафтогаз» продає газ населенню та теплокомуненерго по 8 грн за кубометр, тоді як закуповує його по 15–16 грн, пояснив нардеп Сергій Нагорняк.
Рано чи пізно постане питання здорожчання газу для населення.
Про це народний депутат України (фракція «Слуга народу»), член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк сказав в етері «КИЇВ24».
«Сьогодні „Нафтогаз“ продає газ населенню та теплокомуненерго по 8 грн за кубометр, тоді як закуповує його по 15–16 грн. У майбутньому можливий перегляд бюджету або додаткове фінансування „Нафтогазу“, — пояснив він.
Що кажуть у «Нафтогазі»
Зазначимо, що у компанії «Нафтогаз України» ухвалили рішення зберегти основний тарифний річний план «Фіксований» на колишньому рівні ще на один рік — до кінця квітня 2026 року. Про це йдеться в рішенні компанії «Нафтогаз України» щодо річних тарифів.
У зв’язку з цим, від вересня приватні клієнти купуватимуть газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Водночас річні тарифи у решти постачальників коливатимуться від 7,79 до 9,99 грн за 1 куб. м.
Нагадаємо, що атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу. Ціни на газ на європейському ринку продовжують знижуватись, і ця тенденція вже другий місяць поспіль відчутна й в Україні.