Зарплати військовим

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Україні не вистачає 400 мільярдів гривень на оборонні видатки, тому уряду та парламенту доведеться внести зміни до державного бюджету України вже влітку 2025 року.

Про це заявив перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

«Памʼятаєте я писав, що у бюджеті не вистачає на військові видатки мінімум 200 млрд? Так ось, я помилився. Цифра необхідних змін у бюджет-2025 буде щонайменше вдвічі більше: треба буде знайти від 400-500 млрд грн», — пише нардеп.

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За словами депутата, уряд уже почав витрачати кошти, які були заплановані на кінець року, зокрема на зарплати військових у листопаді-грудні 2025 року. Ці гроші перенаправляють на закупівлі зброї, що створює «дірки» у бюджеті, які згодом доведеться терміново закривати.

«Проблема в тому, що 200 млрд покривалися частково через перевиконання митниці й податкової, частково просто через те, що хотіли більше запозичити грошей на внутрішньому ринку. Коли йдеться про 400 млрд, то очевидно, що геп достатньо великий. І я щонайменше не розумію, як вони можуть його покривати», — додав Железняк на своєму Youtube-каналі.

На думку Железняка, зміни до бюджету ухвалять після завершення чергового перегляду програми МВФ наприкінці червня.

Чи будуть затримувати зарплати військовим

Депутат запевняє, що наразі критичної загрози для виплат військовим немає. Водночас він попереджає: якщо не буде знайдено джерел для покриття додаткових витрат, уряд може змушено вдатися до непопулярних рішень, наприклад, підвищення податків.

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Раніше прем’єр-міністр Шмигаль відповів, чи очікується підвищення мінімальної зарплати 2025 року.