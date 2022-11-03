Нардепці від "Слуги народу" подарували 20 млн грн: суд змусив прокуратуру відкрити провадження

Депутатці також подарували швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами.

Вищий антикорупційний суд України змусив Офіс генерального прокурора розпочати розслідування проти народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та годинник за 310 тис. грн.

Про це повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Telegram.

Центр протидії корупції звернувся до суду, оскільки генеральний прокурор Андрій Костін відмовився відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення нардепки Ірини Аллахвердієвої. Суд зобов’язав Костіна зареєструвати провадження. Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Після відкриття провадження його мають передати в НАБУ та САП для проведення розслідування і перевірки фактів.

"Йдеться про те, що нардепка "Слуги народу" отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки", - написав Шабунін.

Інші рішення Вищого антикорупційного суду України

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